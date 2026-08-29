Türklere En Çok Vize Reddini Hangi Ülke Verdi? İşte O Kara Liste

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Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre, Türkiye’deki Schengen konsolosluklarına yaklaşık 1,27 milyon vize başvurusu yapıldı. Başvuruların yüzde 14,6’sı olumsuz sonuçlanırken, Türkiye başvuru sayısında Çin’in ardından dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.

EN FAZLA BAŞVURU YAPILAN ÜLKELER BELLİ OLDU

Euronews’in aktardığı verilere göre, ülkeler arasında en fazla başvuru 310 bin 920 ile Yunanistan’a yapıldı. Yunanistan’ın ardından 217 bin 627 başvuruyla Almanya geldi.

ALMANYA’DA RET ORANI YÜZDE 21,1

Yüksek sayıda başvuru alan ülkeler arasında Almanya, yüzde 21,1’lik ret oranıyla öne çıktı. Bu oran, Türkiye’deki yüzde 14,6’lık genel ret oranının oldukça üzerinde gerçekleşti. Danimarka’da 44 bin 253 başvurunun yüzde 19,19’u reddedildi. Macaristan’da ise 35 bin 605 başvurunun ret oranı yüzde 18,14 oldu. Fransa’ya 143 bin 379 başvuru yapılırken ret oranı yüzde 15,23 olarak kaydedildi. İtalya’da ise 79 bin 470 başvurunun yüzde 14,77’si reddedildi.

EN DÜŞÜK RET ORANI PORTEKİZ’DE

Bazı ülkeler ise düşük ret oranlarıyla dikkat çekti. Hollanda’da ret oranı yüzde 9,0, Bulgaristan’da yüzde 10,1 olarak açıklandı. İspanya ve Romanya’da ise bu oran yüzde 7,4 oldu. Listenin en düşük ret oranı yüzde 3,5 ile Portekiz’de görüldü. Ancak Portekiz’e yapılan başvuru sayısının 3 bin 921 ile diğer ülkelere kıyasla oldukça düşük olduğu belirtildi.

Kaynak: Euronews