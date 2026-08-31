Motorine Gece Yarısı Büyük Zam! Tabela Yeniden Değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanıyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 3,60 TL zam gelmesi beklenirken, benzin fiyatında değişiklik öngörülmüyor. ÖTV artışıyla birlikte motorinin İstanbul’da 81,08 TL, Ankara’da 82,20 TL ve İzmir’de 82,47 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

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Motorine Gece Yarısı Büyük Zam! Tabela Yeniden Değişiyor
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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündeme geldi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 3,60 TL zam yapılması beklenirken, benzinde herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Motorinde 13 Ağustos’ta sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 1 Eylül’den itibaren litre başına 3 TL olarak uygulanacak. ÖTV tutarındaki artışa yüzde 20’lik KDV’nin de eklenmesiyle motorinin pompa fiyatındaki toplam artışın 3,60 TL olması bekleniyor. Motorine son olarak 27 Ağustos’ta petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle 5,30 TL indirim uygulanmıştı.

ÖTV HER AY 3 TL ARTACAK

Alınan karar doğrultusunda motorinden alınan ÖTV’nin yıl sonuna kadar her ay 3 TL artırılması planlanıyor. Buna göre motorinde ÖTV tutarı eylül ayında 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta ise 12 TL olacak. Vergi tutarının 1 Ocak 2027 itibarıyla 13,9006 TL’ye yükseltilerek önceki seviyesine dönmesi öngörülüyor.

Motorine Gece Yarısı Büyük Zam! Tabela Yeniden Değişiyor - Resim : 1

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

3,60 TL’lik zam sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul’da 81,08 TL, Ankara’da 82,20 TL, İzmir’de 82,47 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyatın 83,93 TL civarına yükselmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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