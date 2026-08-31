TÜİK İşsizlik ve Büyüme Rakamlarını Açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Temmuz işsizlik verilerini ve büyüme rakamlarını açıkladı.

İŞSİZLİK YENİDEN YÜKSELİŞTE

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANINDA GERİLEME

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,5 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNDE DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

İşgücü, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,3 iken kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

GENÇ İŞSİZLİKTE SERT YÜKSELİŞ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 42,0 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30 GEÇTİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 30,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 2,3 BÜYÜDÜ

TÜİK, 2026 yılı Nisan- Haziran dönemine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı.

Böylece Türkiye ekonomisi, 2020 yılının ikinci çeyreğindeki daralmanın ardından başlayan büyüme sürecini sürdürerek üst üste 24 çeyrek büyümüş oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.

TARIMDA YÜZDE 13,3'LÜK BÜYÜME

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, ikinci çeyrekte en yüksek büyüme tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe gerçekleşti. Sektörün katma değeri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,3 arttı.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,0 büyüdü.

Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1 arttı.

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde yüzde 2,0, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise yüzde 0,5 artış kaydedildi.

İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 küçüldü.

GSYH 19,9 TRİLYON LİRAYA DAYANDI

Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH, ikinci çeyrekte cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,0 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon liraya yükseldi.

GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında ise 438 milyar 347 milyon dolar oldu.

HANEHALKI TÜKETİMİ YÜZDE 3,5 YÜKSELDİ

İkinci çeyrekte yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı ikinci çeyrekte yüzde 3,4 artarken, ithalat yüzde 6,4 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 36,7 ARTTI

Gelir yöntemiyle hesaplanan GSYH bileşenlerine bakıldığında, işgücü ödemeleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 arttı.

Net işletme artığı/karma gelirdeki artış ise yüzde 38,7 olarak gerçekleşti.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,3 iken, 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 38,1'e geriledi.

Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41,3'ten yüzde 41,6'ya yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi