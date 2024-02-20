Feyza Altun adli kontrolle serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti

Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında şeriatla ilgili bir paylaşım yaptıktan sonra hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada Altun hakkında adli kontrolle serbest bırakılma kararı verildi.

Altun yurt dışına çıkamayacak ve haftanın iki günü karakola giderek imza verecek.

Adliye çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Altun, ilk olarak "Tam iki gece binlerce tweet'le kılıçtan geçirip beni cariye edeceğini söyleyen insanlarla mücadele ettim. Bunu görmek ve karşılığında gözaltına alınıyor olmak üzücü" ifadesini kullandı; devamında şunları kaydetti:

"Türkiye laik bir ülkedir. Türk kadınlarının, kız çocuklarının haklarını geriletme ihtimali olan her düşünceye karşıyım."

Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, öğle saatlerinde Altun'un adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti.

'TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN ŞERİATLA YÖNETİLMEYECEK'

Evinde savcı ve polis ekiplerince arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan Altun, sağlık kontrolündeyken de "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Feyze Altun'un avukatı Emrah Karatay, meslektaşının şeriat karşıtı beyanları nedeniyle gözaltına alınmasına "İşlemediğini bildikleri bir suç nedeniyle müvekkilim hakkında uygulanan gözaltı kararı dahi saçma iken tutuklanması yolunda sosyal medya çalışması yapan, galiz küfürlerle müvekkilimin şahsına saldıran kişiler ve basın kuruluşları hakkında ise suç duyurusunda bulunacağız" diyerek tepki göstermişti.