Ayhan Bilgen başvurusunu yaptı: Yerel seçimde aday oldu

Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, 31 Mart yerel seçimlerinde Kars Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu.

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Ayhan Bilgen başvurusunu yaptı: Yerel seçimde aday oldu

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, memleketi Kars'tan bağımsız belediye başkanı adaylığı için seçim kuruluna başvurdu.

25,26,27. Dönem Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı olan Bilgen'in adaylığını, SES Partisi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Açıklamada "Kars'ta yarım bırakılan çalışmaları birlikte devam ettirmek üzere Genel Başkanımız Ayhan Bilgen ile bu yolu onur ve gurur ile yürüyeceğiz. Kendisine ve Kars halkına hayırlı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayhan Bilgen başvurusunu yaptı: Yerel seçimde aday oldu - Resim : 1

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Ayhan Bilgen 2024 Yerel Seçimleri YSK
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