AYM'de veda vakti: Zühtü Arslan'ın yerine konuşulan isimler ortaya çıktı, perde arkasındaki detaylar ilgi çekiyor

12 yıllık Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyeliği görev süresi 20 Nisan'da sona erecek başkan Zühtü Arslan'ın yerine İrfan Fidan, Kadir Özkaya, Hasan Tahsin Gökcan ve Selahaddin Menteş isimlerinin gündemde olduğu ortaya çıktı. Perde arkasındaki detaylar ise ilgi çekici.

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AYM'de veda vakti: Zühtü Arslan'ın yerine konuşulan isimler ortaya çıktı, perde arkasındaki detaylar ilgi çekiyor

Üç dönemdir Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) başkanlık yapan, son dönemde ise özellikle AKP ve MHP tarafından üst düzeyde hedef alınan Zührü Arslan'ın 12 yıllık üyelik görev süresi 20 Nisan 2024'te sona erecek.

AYM İçtüzüğü gereği Yüksek Mahkeme'ye veda edecek olan Arslan'ın son görevi, başkanlık seçim sürecini yönetmek olacak. Yine içtüzüğe göre, başkanlık seçimi süreci, yarın başlıyor.

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu'nun aktardığına göre kulislerde, son seçimde ismi AYM Başkanlığı için geçen ancak sürpriz biçimde Arslan karşısında seçimi kaybeden eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın yeni başkan olabileceği konuşuluyor.

Buna karşılık, Kadir Özkaya, Hasan Tahsin Gökcan ve Selahaddin Menteş isimleri de gündemde.

AYM İçtüzüğü'ne göre, AYM Başkanı'nın emekliliğine iki ay kala seçim sürecinin başlatılması gerekiyor. Süreci görevdeki, başkanlık görev süresi bitecek olan başkan yürütüyor. Başkanın belirlediği günde, AYM üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için yeni başkan seçiliyor.

PERDE ARKASINDAKİ DETAYLAR

Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilmesi için Hakimler Savcılar Kurulu tarafından 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine atanan Fidan, Yargıtay'da fiilen hiç görev yapmamasına rağmen AYM üyeliği seçimine girmiş ve en yüksek oyu alan isim olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en yüksek oyu alan üç Yargıtay üyesi arasından Fidan'ı 25 Ocak 2021'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.

Fidan, 2 Şubat 2023'te yapılan AYM Başkanlığı seçiminde de favori gösteriliyordu. Ancak AYM üyeleri tercihlerini iki dönem başkanlık yapan Arslan'dan yana kullandı. Fidan'ın, bu seçimde öncekine göre daha şanslı olduğu belirtiliyor.

Buna karşılık, AYM Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ile Kadir Özkaya'ya da yüksek oy çıkabileceği belirtiliyor. Her iki ismin görev süreleri 2026'da dolacak. Kulislerde sürpriz olarak gösterilen bir isim de Selahaddin Menteş.

Menteş, daha önce OHAL Komisyonu Başkanlığı da yaptı.

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