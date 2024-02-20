Adnan Oktar'ın talepleri ortaya çıktı; saç boyası, 'zengin iş adamı tarzında biri'...

8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevi görüşlerinde alınan notlar ortaya çıktı. Oktar'ın saç boyası konusuna özel önem gösterdiği, ayrıca Silivri Cezaevi Müdürü'yle görüşmesi için 'zengin iş adamı tarzında birini göndermek gerektiğini' söylediği görülüyor.

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Adnan Oktar'ın talepleri ortaya çıktı; saç boyası, 'zengin iş adamı tarzında biri'...

2018'de "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı" ve "siyasi ve askeri casusluk" gibi suçlamalarla gözaltına alınıp tutuklanan, akabinde 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle ilgili 2021 yılında yürütülen soruşturmada dijital materyaller ele geçirildi. Yaklaşık 300 sayfalık dijital materyallerde örgüt lideri Adnan Oktar'ın cezaevi görüşlerinde örgüt üyelerine verdiği talimatlar, kişisel istekleri, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Müdürü'yle hangi yolla temas kurulacağı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı'na ulaşmak için kullandığı yöntemler bulunuyor.

SAÇ BOYASINA ÖZEL ÖNEM

Dijital materyallerde, örgüt lideri Oktar'ın en çok değindiği konulardan biri saç boyası.

8 bin 658 yıllık hapis cezası onanınca Silivri'den Erzurum Cezaevi'ne nakledilen Oktar'ın sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarında saçının ve sakalının boyanmış olduğu görülüyordu. 68 yaşındaki Oktar'ın beyazlayan saçlarını boyamak için 2018'den 2023'e kadar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi yönetimine de defalarca dilekçe verdi. Oktar, görüşe gelen avukatlara bu yönde talepte bulundu.

'CEZAEVİ MÜDÜRÜ'NE ZENGİN İŞ ADAMI GÖNDERİN'

Ayrıca Oktar, Silivri Cezaevi Müdürü'yle temas kurulması için talimat veriyor. Oktar'ın Silivri Cezaevi Müdürü'yle temas kurulmasına yönelik talimatı, ele geçirilen dijital materyallere şöyle yansıyor:

"Silivri'yi iyi bilen avukatlar vardır. Onlarla görüşelim. Cezaevi müdürüne zengin iş adamı tarzında birini göndersek etkili olur. Bir şey istemeden 'Benim akrabam burada. Gerekli ilgiyi gösteriyormuşsunuz, teşekkür ederiz' gibisinden. Kart alıp vermek de iyi olur. Ya da tanınmış ünlü avukat daha iyi olur."

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