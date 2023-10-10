Fatih Altaylı'dan sert tepki: Tam Türk işi

Gazeteci Fatih Altaylı, bir kere mahsus verileceği, ancak çalışan emeklileri kapsamadığı açıklanan 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Tam Türk işi. Verilen miktar zaten sadakadan hallice. 170 dolar. O da bir kerelik. Ve çalışmayan emekliye" diyen Altaylı, "Yani kayıt dışı çalışıyorsanız sorun yok. Kayıt içi ise sadaka bile yok. Zam bekleyen emekliye 5000 TL. Bir kerelik. Kendi medyası bile 10 bin TL beklerken 5 bin TL. Gerçekten sadaka. Hatta o bile değil. Ve çalışan emekliye yok" ifadesini kullandı.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde yayımlanan yazısının devamında hükümete eleştiriler yöneltti.

'ULAN ADAM GEÇİNEMİYOR'

"Zannedersin çalışan emekli keyfinden çalışıyor. Ulan, adam geçinemiyor senin verdiğin maaşla da o yüzden çalışıyor. Alman emeklisi mi bu, aldığı maaşla gelip Alanya’da villada yaşasın. Geçinemediği için çalışıyor, sefalet sınırında yaşadığı için çalışıyor" ifadesini kullanan Fatih Altaylı, şöyle devam etti:

"Sen onun da yasalara saygılısını, kayıt içi olanını cezalandırıyorsun. Kayıt dışı olanın ise cebine para koyuyorsun. Türkiye’de 14 milyon 600 bin emekli var. Kayıtsızı bilmiyoruz ama bunların 1 milyon 700 bini kayıtlı çalışıyor. Mecburen.

'8,5 MİLYAR TL NEYE TEKABÜL EDİYOR, HATIRLIYOR MUSUNUZ?'

Ve iktidarımız bunların 12 milyon 900 binine sadaka veriyor. 1 milyon 700 binine ise 'Sen kayıtlı çalışıyorsun' diye vermiyor. Bunun sonunda yaptığı tasarruf ne diyecek olursanız. 8,5 milyar TL. Peki 8,5 milyar lira neye tekabül ediyor, onu hatırlıyor musunuz!

Hatırlatayım. Ünlü bir iktidar yanlısı müteahhittin silinen 303 milyon dolarlık vergi borcuna. 303 milyon dolar bugünkü kurla tam 8,5 milyar yapıyor. 1,7 milyon emeklinin sadakası. Kuruşu kuruşuna."

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