'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması: 'Sıkıntılı günler yaşanıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilişkilendirilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili soruşturmaya dair yeni bilgiler edinildi. T24 yazarı Tolga Şardan, Ankara Adliyesi ile savcılık koordinesinde soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti arasında 'sıkıntılı günler' yaşandığı iddiasını okurlarıyla paylaştı.

"Kaplan'la bağlantılarının olduğu iddia edilen kimi yargı mensuplarının soruşturmadaki konumlarının sıkıntıya neden olduğu kaynaklarca belirtiliyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Hatta öyle ki, bir başsavcı vekili - adını kurumsal polemik yaratmamak amacıyla şimdilik vermiyorum - özellikle adliyede habercilik yapan gazetecilerin kimlerle görüştüğünü takip ediyor.

'ADLİYE YÖNETİMİ, HABERCİLERİ GÖZ HAPSİNE ALMIŞ DURUMDA'

Kaplan konusunda, bilhassa yargı mensuplarının aleyhine yaşanan gelişmelerden kaynaklanan haberlerin yayımlanmasından son derece rahatsız olan adliye yönetimi, deyim yerindeyse habercileri göz hapsine almış durumda.

Gazetecilerin, 'yasadan aldıkları yetkiyle kamu adına görev yaptıklarını' adliye yönetimine bir kez daha hatırlatayım.

Habercileri takip edeceklerine; Kaplan'la ilgili verilen takipsizlik kararlarının, hangi koşullarda, hangi hatırlı avukatlar ve dostların araya girmesiyle, kimler tarafından verildiğinin peşine düşseler, memleket için daha hayırlı iş yapmış olacaklar."

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