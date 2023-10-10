'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması: 'Sıkıntılı günler yaşanıyor'

Gazeteci Tolga Şardan, Ayhan Bora Kaplan'la ilgili soruşturmada Ankara Adliyesi ile savcılık koordinesinde soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti arasında 'sıkıntılı günler' yaşandığını ileri sürdü.

Son Güncelleme:
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması: 'Sıkıntılı günler yaşanıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilişkilendirilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili soruşturmaya dair yeni bilgiler edinildi. T24 yazarı Tolga Şardan, Ankara Adliyesi ile savcılık koordinesinde soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti arasında 'sıkıntılı günler' yaşandığı iddiasını okurlarıyla paylaştı.

"Kaplan'la bağlantılarının olduğu iddia edilen kimi yargı mensuplarının soruşturmadaki konumlarının sıkıntıya neden olduğu kaynaklarca belirtiliyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Hatta öyle ki, bir başsavcı vekili - adını kurumsal polemik yaratmamak amacıyla şimdilik vermiyorum - özellikle adliyede habercilik yapan gazetecilerin kimlerle görüştüğünü takip ediyor.

'ADLİYE YÖNETİMİ, HABERCİLERİ GÖZ HAPSİNE ALMIŞ DURUMDA'

Kaplan konusunda, bilhassa yargı mensuplarının aleyhine yaşanan gelişmelerden kaynaklanan haberlerin yayımlanmasından son derece rahatsız olan adliye yönetimi, deyim yerindeyse habercileri göz hapsine almış durumda.

Gazetecilerin, 'yasadan aldıkları yetkiyle kamu adına görev yaptıklarını' adliye yönetimine bir kez daha hatırlatayım.

Habercileri takip edeceklerine; Kaplan'la ilgili verilen takipsizlik kararlarının, hangi koşullarda, hangi hatırlı avukatlar ve dostların araya girmesiyle, kimler tarafından verildiğinin peşine düşseler, memleket için daha hayırlı iş yapmış olacaklar."

Yazının tamamı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Kilit isim gözaltına alındıAyhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Kilit isim gözaltına alındıSiyaset

Etiketler
Ayhan Bora Kaplan
Son Güncelleme:
Ciğer kavurma yaparken lezzetini katlayan 4 tüyo! Yılların aşçılarının sır tarifiymiş.. Ciğer kavurma yaparken lezzetini katlayan 4 tüyo! Yılların aşçılarının sır tarifiymiş..
Sinan Ateş suikastında MHP'li Olcay Kılavuz dosyaya 'şüpheli' olarak girdi, delilleri gören başsavcı vekili dosyayı bırakmak istedi! Sinan Ateş suikastında MHP'li Olcay Kılavuz dosyaya 'şüpheli' olarak girdi
Kuru fasulye pişirirken tencereye ekleyin... Gaz yapmıyor ve fasulyeler erimiyor Kuru fasulye pişirirken tencereye ekleyin... Gaz yapmıyor ve fasulyeler erimiyor
Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ve gazeteci Selen Yalaz nişanlandı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ve gazeteci Selen Yalaz nişanlandı
ÇOK OKUNANLAR
Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama
Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: 12 ile kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: 12 ile kuvvetli sağanak geliyor!
İstanbul'un bu 20 ilçesinde yaşayanlar dikkat: O saatlerde elektrikler kesilecek! İstanbul'un bu 20 ilçesinde yaşayanlar dikkat: O saatlerde elektrikler kesilecek!
Ankara'da Ayhan Bora Kaplan depremi: 9 polis açığa alındı! Ankara'da Ayhan Bora Kaplan depremi: 9 polis açığa alındı!