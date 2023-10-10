‘Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ cinayeti davasında yeni gelişme

Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçen yıl Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu sanıkla beraber bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Olay günü restoranda çay servisi yapan tanık Raşit Dündar, olay günü dışardan 2 kişinin gelerek Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediğini, Mahmutyazıcıoğlu'nun başkasıyla görüşmesi olduğu için bu kişilerden arka masada beklemelerini istediğini anlattı.

Dündar, gelen kişilere çay verdiğini ve diğer müşterilerle ilgilendiğini dile getirerek, olay anında orada bulunmadığını kaydetti. Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve dosyanın mütalaasını hazırlamak için kendisine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, mütalaasını hazırlaması için dosyayı cumhuriyet savcısına gönderdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.