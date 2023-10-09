İsmail Saymaz: Hava Kuvvetleri'ndeki özel ekip kızağa çekildi

Söz konusu ekipteki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi Başkanı Albay Kadir Bingöllü, Subay Şube Müdürü Albay Kemal Karlıtepe, Atama Koordinasyon ve Yurt Dışı Plan Kısım Amiri Pilot Yarbay Uğur Kulaksız isimlerine dikkati çeken Sözcü yazarı Saymaz, yazılarından Bingöllünün siciline dikkati çekmişti.

İsmail Saymaz, Bingöllü’nün F-16 eğitiminde yetersiz bulunduğu için pilotluktan atıldığını, TSK'dan ayrıldığını, 15 Temmuz'dan sonra kişiye özel KHK ile döndüğünü, ekip dayanışması sayesinde F-16 pilotu yapıldığını, hakkında FETÖ soruşturması bulunmasına rağmen Hava Harp Okulu Alay Komutanlığı'na getirildiğini ve Personel Dairesi'ne başkan olduğunu yazmıştı.

“Yazılarım sonuç verdi” diyen Saymaz, “Geçen 28 Eylül'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın atamaları yayınlandı. Üç kişi pasif görevlere çekildi. Bingöllü, Diyarbakır 8. Üs Komutanlığı; Karlıtepe, Bandırma 6. Üs Komutanlığı; Kulaksız ise Konya 3. Üs Komutanlığı emrine atandı. Böylece Hava'deki özel ekip dağıtılmış oldu” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.