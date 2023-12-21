"Evlatlıkla evlenilebilir" demişti: Süleyman Uludağ, bilim ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

“Evlatlıkla evlenilebilir” sözleriyle gündeme gelen Süleyman Uludağ, bilim ödülünün sahibi oldu. Uludağ, ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı.

"Evlatlıkla evlenilebilir" demişti: Süleyman Uludağ, bilim ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödül verdiği isimlerden biri dikkatleri çekti. Bilim ödülü “Evlatlıkla evlenilebilir” sözleriyle gündeme gelen Süleyman Uludağ’a verildi.

Uludağ, eski bir açıklamasında “Evlat edinmek İslamiyet’te yoktur. Akrabalık ve kan bağı oluşmadığından evlat edinen erkek, büyüttüğü kızı 18-20 yaşına geldiğinde evlenebilir. Yine evlat edinen kadının, büyüttüğü evlatlığı erkek ile evlenmesinde sakınca yoktur” demişti.

Galata Kulesi’ne hiltiyle verilen zararda Galata Kulesi Restorasyon Danışmanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi olan, olayı “Çok büyük bir hasar değil, biraz fazla ileri gitmişler” ifadeleriyle savunan Sinan Genim de mimar ödülü aldı.

Bunun yanında müzik ödülünü Emel Sayın, resim ödülünü İbrahim Atalay, karikatür ödülünü Hasan Aycın, sinema ödülünü Sami Şekeroğlu, dijital sanat ödülünü Refik Anadol, edebiyat ödülünü Nazan Bekiroğlu aldı. Vefa ödüllerine ise Attila İlhan, Samiha Ayverdi, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Muhsin Ertuğrul değer görüldü.

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