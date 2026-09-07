Etimesgut’ta Uyuşturucu Soruşturması Büyüyor! Beşikçioğlu’nun Ardından Yardımcısının da Testi Pozitif

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.

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Etimesgut’ta Uyuşturucu Soruşturması Büyüyor! Beşikçioğlu’nun Ardından Yardımcısının da Testi Pozitif
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla soruşturma başlattı. Adli Tıp incelemesinde Özgüven’in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri tespit edildi.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Hakkındaki ihbarların ardından kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testinde esrar tespit edilmişti. İlerleyen süreçte, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu hakkında da gelen ihbarlar üzerine uyuşturucu testi yapıldığı ortaya çıktı. Kan ve idrar örnekleri alınan Kerimoğlu’nun kokain testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Etimesgut’ta Uyuşturucu Soruşturması Büyüyor! Beşikçioğlu’nun Ardından Yardımcısının da Testi Pozitif - Resim : 1

5F-ADB VE MDMB-INACA NEDİR?

5F-ADB ve MDMB-INACA, sokakta “bonzai” veya “sentetik esrar” olarak bilinen sentetik kannabinoid grubu maddeler arasında yer alıyor. Laboratuvar ortamında üretilen bu kimyasalların doğal uyuşturuculara kıyasla çok daha güçlü ve zehirli olabildiği belirtiliyor. Bu maddelerin kullanımının ani kalp krizi, ağır beyin hasarı ve ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, tek bir kullanımın dahi ağır zehirlenme ve kalıcı ruhsal bozukluk riski taşıdığı konusunda uyarıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Hakkında Flaş Gelişme: Esrar Testi Pozitif ÇıktıEtimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Hakkında Flaş Gelişme: Esrar Testi Pozitif ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

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