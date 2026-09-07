Kadın Kılığında 8 Yıl Kaçtı, Kadıköy'de Polise Yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde adaletten kaçan firarileri yakalamak amacıyla yürüttüğü teknik ve fiziki takiplere bir yenisini ekledi.

2010 yılında Samsun ilinde 'Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık' suçundan 3 kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 yılından bu yana aranan Tuğrul Başar’ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda takibe alınan Tuğrul Başar önceki gün gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıkarken, şüphelinin bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi.

Hakkında 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan da işlem yapılan Tuğrul Başar, işlemlerinin yapılması için Kadıköy, İskele polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: DHA