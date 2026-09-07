Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Veyis Ateş’e Tahliye Kararı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025’te tutuklanan Habertürk TV’nin eski Genel Müdürü ve sunucusu Veyis Ateş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ateş’in tahliyesine karar verilirken, dava 27 Ekim’e ertelendi.

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Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Veyis Ateş’e Tahliye Kararı
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Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025’te tutuklanan Habertürk TV’nin eski Genel Müdürü ve sunucusu Veyis Ateş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu Veyis Ateş, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın ilk duruşmasında salonda hazır bulundu.

Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Veyis Ateş’e Tahliye Kararı - Resim : 1

ERSOY SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI

Aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Habertürk TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 10 Eylül’de hakim karşısına çıkacak. Ersoy, bugünkü duruşmaya ise “tanık” sıfatıyla SEGBİS üzerinden katıldı.

DURUŞMA 27 EKİM'E ERTELENDİ

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, Veyis Ateş’in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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