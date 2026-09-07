Schengen’de Yeni Dönem Başladı! Avrupa’ya Gidecekler Dikkat: Havalimanında 3 Saat Detayı

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Avrupa'da Schengen Bölgesi’nin dış sınırlarında uygulanan EES (Giriş-Çıkış Sistemi) kapsamında yaz aylarında tanınan geçici esneklik, dün itibarıyla sona erdi. Havayolları, Avrupa’dan seyahat edecek yolcuları uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları konusunda uyardı.

EES İLE SCHENGEN’DE BİYOMETRİK KAYIT DÖNEMİ

Avrupa Birliği'nin ‘Giriş-Çıkış Sistemi’ (EES), AB vatandaşı olmayan yolcuların Schengen Bölgesi’ne giriş ve çıkışlarının dijital olarak kaydedilmesini, biyometrik verilerinin alınmasını öngörüyor. Sistem kapsamında yolcuların pasaport bilgilerinin yanı sıra yüz görüntüleri ve parmak izlerinin de kaydedilmesi gerekiyor.

SCHENGEN’DE EES ESNEKLİĞİ SONA ERDİ

10 Nisan 2026’da yürürlüğe giren EES, Schengen Bölgesi genelinde kademeli olarak uygulanmaya başlanırken, yoğun sınır kapılarında biyometrik veri toplama işleminin geçici olarak askıya alınmasına imkan tanıyan esneklik düzenlemesi 6 Eylül itibarıyla sona erdi.

EN AZ 3 SAAT ÖNCE HAVALİMANINA GELİN

Konuyla ilgili internet sitesi üzerinden yolcularına duyuru yapan AJet, pasaport ve güvenlik kontrol süreçlerinde yoğunluk yaşanabileceğini belirtti. Duyuruda, “Avrupa havalimanlarında uygulamaya alınan yeni giriş/çıkış sistemleri nedeniyle pasaport ve güvenlik kontrol süreçlerinde yoğunluk yaşanabilmektedir. Uçuş işlemlerinizin aksamaması adına, havalimanında uçuş saatinizden en az 3 saat önce hazır bulunmanızı rica ederiz” denildi.

Kaynak: DHA