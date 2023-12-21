Emre Belözoğlu vurgunla ilgili sessizliğini bozdu: 'Olayı ben patlattım' dedi, Fatih Terim için yaptığı yorum dikkat çekti

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu ünlüleri dolandırmasını konu edinen dava, Türkiye gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Bahse konu isimlerin paralarını geri alıp alamayacağına dair sorular yanıt beklerken, Belözoğlu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

4 milyon 292 bin dolar para kaptıran Belözoğlu, Halk TV'den Seyhan Avşar'a verdiği demeçte Erzan ile bir kere görüştüğünü ve durumdan şüphelenip olayı ortaya kendisinin çıkardığını öne sürdü.

"Dolandırılma konusuna girmişken gerçekten Seçil Erzan’ın tezgahında Fatih Terim’in rolü olmadığını mı düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Ben Fatih Terim’in bu işin içinde bilerek kalmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim'in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum. Onun dışında benim de diğerlerinin de nizama aykırı bir durumu varsa mahkemede bunun hesabını verelim. Ben bu kadınla bir kere görüştüm. Kadın bana ikinci imzayı attı.

Aynı bankaya gidip 'Bu imzanın gerçekliği var mı?' diye sorgulattım. Şimdi herkes 'Seçil Erzan dosyasını ben patlattım' diyor ya. Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisleri, müfettişleri ben çağırdım. Olayı ben çıkardım ortaya."