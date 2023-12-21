Prof. Yaltırak anlattı | Olası Marmara depreminde gözden kaçan tehlike: 'Sağlam eviniz olsa ne olur...'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak yaşanacak olası bir Marmara depreminde gözden kaçan senaryoyu anlattı: "Marmara sahillerinde 30'un üzerinde yaşı 40 yılı geçmiş tehlikeli kimyasal madde depolayan, üreten fabrikaların depremden etkilenmesi demek yaşanamaz bir çevre felaketi demek."

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Prof. Yaltırak anlattı | Olası Marmara depreminde gözden kaçan tehlike: 'Sağlam eviniz olsa ne olur...'

Yıllardır İstanbul ve civarında beklenen büyük Marmara depremi ile ilgili, gözden kaçan bir senaryo ortaya çıktı. Yerbilimci Prof. Dr. Cenk Yaltırak, sosyal medya hesabından Marmara sahillerindeki fabrikalara dikkat çekti.

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Yaltırak'ın paylaşımları şöyle oldu:

"Marmara sahillerinde 30 un üzerinde yaşı 40 yılı geçmiş tehlikeli kimyasal madde depolayan, üreten fabrikaların depremden etkilenmesi demek siz sağlam evlerde olsanız da yaşanamaz bir çevre felaketi demek. Bazılarının kıyıdaki deposu denize boşalırsa Marmara denizinin tamamı (zehir işareti)

Şimdi bu fabrikaların ekonomide ki yeri de %12 civarında. Bu fabrikalar neden sanayisel dönüşüme girmiyor. Bu fabrikalar güvenli olmadıkça sağlam eviniz olsa ne olur? Konuşan var mı? Acil olarak bu türlü fabrikaların deprem bölgesinden çıkarılması gerekir.

Ovalarda olanlarda toprağın tamamen kirlenmesi demektir. Gelecek Marmara depremleri sadece konut meselesi değil büyük bir çevre felaketi meselesidir..."

Prof. Yaltırak anlattı | Olası Marmara depreminde gözden kaçan tehlike: 'Sağlam eviniz olsa ne olur...' - Resim : 2

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