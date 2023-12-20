Naci Görür'den çarpıcı açıklama: 'Orada insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok'

Candaş Tolga Işık, "Kaç tane fay var Marmara’da?" diye sordu.

Prof. Dr. Naci Görür "Çınarcık’ta adalar fayı var, kuzeybatı güneydoğu uzanımlı olan, deprem beklediğimiz faylardan biri. Bir de Çınarcık çukurluğunun güneyinde normal faylar var." dedi.

Işık, "Kaç tane var?" dedi.

Görür, "8-10 tane bir demet halinde. Onlar deprem üretirse en fazla 6’ya çıkabilirler. İşte o günkü deprem onlar üzerinde oldu. O yüzden ben asıl beklediğimiz değil endişe etmemek lazım dedim." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarına şöyle devam etti: