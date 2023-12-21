Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldürdü: "Bana çocukken tecavüz etmişti"

Olay, 27 Haziran saat 06.00’da Değirmendere’de salı pazarı girişinde meydana geldi. Olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç. (23), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya’ya defalarca demir çubukla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan T.Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ve maktulün ailesi salonda hazır bulundu. Hazırlık aşamasında verdiği savunmayı hatırlamadığını söyleyen tutuklu sanık T.Ç., "Ben 13 yaşındayken Şakir evimizin bodrum katında bana cinsel istismarda bulundu, tecavüz etti. Önce eliyle ’Sus’ diye söyledi, ben korktuğum için bir şey diyemedim. Vücudumu ellemeye başladı. Bağıracak gibi oldum eliyle ağzımı kapattı. 10 dakika kadar bana tecavüz etti. Ben bu olayı hiç aileme anlatmadım. Aileme söylemeye korktum. Beni dışlarlar diye yaşananları kimseye anlatamadım" dedi.



Olay gününü anlatan T.Ç., "Olay gecesi sabaha kadar tiner içtim. Saat 06.00’da elimde tiner ile sokağa çıktığımda Şakir’i gördüm. Şakir bana seslendi. Başka konuşma geçmedi. Olay yerinde başka kimse yoktu. Arabadan demir alacaktı. Bana aynı şeyleri yapacak, beni öldürecek diye düşündüm. Önce kendisine yumruk attım. Yere düştü. kalkacak sandım demirle tekrar vurdum. Madde etkisi altındaydım. Öldürme niyetim yoktu, cebimde bıçak olmasına rağmen kullanmadım. Demirle sadece bir kere vurduğumu hatırlıyorum, bayıldı. Kafam yerinde değildi. Tineri elimden yere bırakmıştım. Tinerimi alarak evime gittim" şeklinde konuştu.

"OLAY GERÇEKLEŞMEDEN 4 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTIM"

Öldürme niyetinin olmadığını söyleyen sanık, "Öldürme niyetim olsaydı cebimde bıçağım vardı, onu kullanırdım. Daha sonra polisler beni evimden aldı, olay bu şekilde gerçekleşti. Yaptıklarımdan pişmanım. Şakir’in öldüğünü cezaevindeyken öğrendim, tahliyemi istiyorum. Olay gerçekleşmeden 4 gün önce cezaevinden çıkmıştım. Daha önce 7 kere psikolojik tedavi gördüm. 2017 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde psikolojik tedavi gördüm. Ayrıca ÇEMATEM’de (Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) de tedavi gördüm" ifadelerini kullandı.

"SANIĞIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Sanıktan şikayetçi olan maktulün kızı Ceyda Kaya, "Babam pazarcılık yapardı. Sanığı çok küçüklüğümde ailesinin pazarcılık yapması sebebiyle gördüğümü hatırlıyorum. Ailemizle bu kişi arasında herhangi bir ilişki yoktu. Olaydan bir yıl öncesinde sanık pazarda esnaf ile kavga etmiş, babam ise kavgayı ayırmıştı. Kavga ettiği kişilere, ’Bu çocuk ile uğraşmayın kendisi belalıdır’ diye uyarmış. Bunun üzerine annesi, ’Sen benim oğlumu nasıl ayırırsın’ diye kızmış. Bunu bana babam anlattı. Bunun dışında şahıslarla bir iletişimimiz yoktur. Pazarda aynı bölgede tezgah açmamız sebebiyle annesini tanırım. Bildiğim bunlardan ibarettir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"SANIĞIN ANLATTIĞI CİNSEL İSTİSMAR OLAYINA İLİŞKİN BİLGİM YOK"

Maktulün eşi Ayten Kaya, "Sanığın anneannesi ve dedesini pazarcılık yapması sebebiyle tanırım. Eşim kızıma anlattığı olayı bana da anlatmıştı. Bu olay haricinde sanık ile eşimin yaşadığı başka olay yoktur. Sanığın anlattığı cinsel olaya ilişkin bilgim yok. Eşimin böyle bir şey yapması mümkün değil. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"SANIĞIN 60'A YAKIN SUÇ KAYDI VARDIR"

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen müşteki avukatı Anıl Gülsaran, "Sanığın hazırlık aşamasında söylediği ile şu an söyledikleri farklıdır. Mahkemede kurduğu kurguyu suçtan kurtulmak amacıyla anlatmıştır. Sanığın 60’a yakın suç kaydı vardır. Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği bellidir" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı, "Sanığın hazırlık aşamasındaki savunmaları akıl ve ruh sağlığı açısından araştırılması gerekmektedir. Sanık hakkında akıl ve ruh sağlığı raporu alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK

Tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı yönünden Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA