Özgür Özel, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dumont’u kabul etti
Özgür Özel, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont’u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont’u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. Görüşmede CHP lideri Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: