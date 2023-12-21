TİP lideri Erkan Baş'tan CHP'ye: Sağcı bir isim dayatılırsa kendi adayımızla seçime gireriz

14 - 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet cenahında Mart 2024'te yerel yönetimler için kurulacak sandık için atılacak adımlar merakla takip ediliyor. İYİ Parti, CHP'ye iş birliğine kapıları kapatırken gözler 'sola' çevrildi.

TV100 yazarı Barış Yarkadaş, bu kapsamda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'la gerçekleştirdiği sohbetten detaylar aktardı.

Buna göre öncelikle "İl başkanlarımız ile buluştuk, konuştuk, süreci değerlendirdik. Yerel seçimlerde Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte hareket edebiliriz. Bu süreç yaklaşık 10 gün içinde tamamlanacak. Partimizin kurulları buna karar verecek" bilgisini veren Baş, 24 Aralık'a kadar belediye başkan aday adaylarından başvuru alacaklarını söyledi.

'KAYBETTİREN PARTİ OLMAK İSTEMİYORUZ'

Ardından gazeteci, "Birçok yerde aday çıkardığınız takdirde CHP yönetimi ve seçmeni sizi kaybettiren parti olarak eleştirebilir" yorumunu yöneltti.

Buna "Biz kaybettiren parti olmak istemiyoruz. Ancak bizden beklentisi olan partilerin de buna göre aynı sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor" yanıtını veren TİP lideri, şöyle devam etti:

"Eğer önümüze sağcı adaylar getirilir ve 'Seçim sadece bu isimlerle kazanılır' denirse ve bu bize dayatılırsa biz de o halde Türkiye’nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime gireriz."

YARKADAŞ: BAKALIM CHP BU MESAJI NASIL OKUYACAK

Yarkadaş, siyasetçinin sözlerini paylaştıktan sonra "Erkan Baş'ın CHP'ye ve yeni Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik bu mesajı açık ve net. Bakalım CHP bu mesajı nasıl okuyacak ve nasıl adımlar atacak" notunu düştü.

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