Bir teğmenin ifadesi ortaya çıktı: "Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı olduğunu bildirmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmadı"

10 Kasım'da iğnesi olmadığı gerekçesiyle yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen olayında yeni detaylar ortaya çıkıyor. 10 Kasım'da yaşanan gerginliğin ardından 13 Kasım'da gerilim tırmandı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in bugün kaleme aldığı yazısında, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan skandal olayla ilgili ulaştığı bir teğmenin ifadesini aktardı. Genç teğmen ifadesinde, "Bu arkadaşların bizim Harp Okulu sefahatimizden itibaren kim ve ne olduklarını, maksatlarını, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı olduğunu bildirmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır." dedi.

Hakkında “Kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek” suçlaması bulunan teğmen ifadesinde şunları kaydetti:

“... 13 Kasım 2023 tarihinde 405 numaralı odada bir kalabalık vardı. Ben de olayı yatıştırmak hem de ne olduğunu öğrenmek maksadıyla içeriye giriş yaptım. Girdiğim esnada bir tartışma mevcuttu. Sesler yükselmişti. Ben de arkadaşlara sakinleşmelerini söyledim. Daha sonra P. Teğmen M.F.Ş. ile muhatap oldum. Kendisine Atatürk fotoğrafının nerede olduğunu sordum ve kendisi de bana onu söktüğünü söyledi.

Cebinden çıkardığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı buruşmuş vaziyetteydi. Ben de bu fotoğraf neden bu halde diye tepkimi göstererek sordum. ‘Cebime koymuştum, buruşmuş’ dedi. Ben de bu fotoğrafın pantolon cebine değil göğüs cebine düzgün bir vaziyette konulması gerektiğini söyledim.

Herhangi bir tehdit, hakaret ve darp olmamıştır. Daha sonra odada bulunan arkadaşların sakinleşmelerini sağlayarak koğuşun boşalmasını söyledim.

Bu arkadaşların bizim Harp Okulu sefahatimizden itibaren kim ve ne olduklarını, maksatlarını, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı olduğunu bildirmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu şahıslar şu anda da Cumhuriyet karşıtı olduklarını ve Atatürk’e saygı duymadıklarını alenen beyan edecek kadar cüretkâr vaziyette aramızda dolaşmaktadırlar.”

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri sırasında, bir teğmen iğnesi olmadığı gerekçesiyle yakasına Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını takmayı reddetti. Bu tutum, diğer teğmenler arasında tepkiye yol açtı ve olayın büyümesine neden oldu.

Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.'

Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhål idari soruşturma başlatılmıştır.

İlgili mevzuat çerçevesinde milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir.

Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır."