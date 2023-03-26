Depremzede babaya vicdansızlık: Fatih Altaylı anlattı, 'emniyet müdürü öfkeden delirdi, vicdansız yaratık yakalandı'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, depremzede bir babanın afette kaybettiği oğlunun telefonunu geri alabilmek için verdiği mücadeleyi köşesine taşıdı.

"Oğlunu depremde kaybetmiş, evladı enkaz altında kalmış. Enkaz kaldırıldıktan sonra oğlunun cenazesini toprağa verebilmiş. Ve evladından kalan birkaç hatırayı toplamaya çalışıyor. Ve tabii telefonunu. Büyük ihtimalle içinde oğlunun fotoğrafları, anıları var. Onları kurtarmak istiyor" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Ancak telefon ortada yok. Sonra oğlunun bir arkadaşı, telefonun Sivas’ta birinde olduğu haberini veriyor. Baba adama ulaşıyor. Bir kepçe operatörü. Muhtemelen telefonu enkazda bulmuş ve almış. Ve herif, acılı babadan telefonu ve akıllı saati satmak için para istiyor. Utanmadan, sıkılmadan. En ufak bir ar, haya, insanlık belirtisi göstermeden. Baba yıkılıyor.

'EMNİYET MÜDÜRÜ ÖFKEDEN DELİRİYOR'

Konu Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne intikal ediyor. Emniyet Müdürü aynen benim gibi, bu satırları okuyan sizler gibi öfkeden deliriyor. Telefon hırsızı vicdansız yaratık yakalanıyor. Telefon elinden alınıp babaya iletiliyor. Telefon hırsızı vicdansız da tutuklanıyor.

Şimdi bu doğurulmayıp, başka bir türlü dünyaya geldiği aşikar yaratık yargılanacak. Muhtemelen ilk celsede serbest kalacak. Peki sizce bu herif, depremde yağmacılık yaptıkları için yakalanıp, öldüresiye dövülenlerden daha mı az suçlu. Yoksa onlardın hepsinin toplamından daha mı aşağılık.

'KİMLİĞİNİ TÜM TÜRKİYE ÖĞRENMELİ'

Bu adamın adını bir türlü öğrenemedim. Ama bence bunu bir an önce bulup afişe etmek lazım. Böyle birinin kimliğini, tüm Türkiye öğrenmeli."

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