Erdoğan deprem bölgesinde otobüsten çocuklara oyuncak attı

Deprem bölgesinde çocuklara para dağıtmasıyla tepki toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de otobüsten çocuklara oyuncak fırlattı.

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Erdoğan deprem bölgesinde otobüsten çocuklara oyuncak attı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde oyuncak dağıttı. 

Daha önce çocuklara para dağıtmasıyla gündem olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de otobüsle sokaklarda dolaşarak araç içinde oyuncak kutularını çocuklara fırlattı. 

Erdoğan'ın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 

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