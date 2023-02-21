Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı, korku dolu anlar ve binaların çökmesi kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'a ait cep telefonu kamerasına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler korku dolu anları gözler önüne serdi.

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Deprem bölgesinde sahada enkaz kaldırma, ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler ortaya çıktı. İkinci depremin merkezi Elbistan Güneşli Mahallesi eski köy garajları mevkiinde bir kişi cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler de depremle birlikte yaşanan panik, çöken bir bina ile yıkılan başka binaların toz bulutları yansıdı.

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