CHP'li vekiller Diyarbakır'da: "Ağır beton kirişlerin kaldırılmasıyla ilgili gerekli vinçlere ihtiyaç var"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Diyarbakır’a gitti. Milletvekilleri Diyarbakır Bağlar’da deprem sırasında yıkılan 7 katlı bir apartmanın önünde açıklama yaptı.

Depremin Diyarbakır’daki etkilerini belirten Sezgin Tanrıkulu, “Diyarbakır’dayız tüm Türkiye’ye geçmiş olsun, herkese baş sağlığı diliyoruz. Burada da yıkımlar var yurttaşlarımız enkaz altında, sağ çıkanlar var ve enkaz altında olan yurttaşlarımız var. Onlara ulaşmaya çalışan görevlilerimiz var, hepsine teşekkür ediyoruz, büyük bir dayanışma da var Diyarbakır’da. Milletvekillerimiz burada daha gelecekler. Tek arzumuz bu enkazlardan yurttaşlarımız sağ çıkmasıdır” dedi.

“BURADA AĞIR BETON KİRİŞLERİN KALDIRILMASIYLA İLGİLİ GEREKLİ VİNÇLERE İHTİYAÇ VAR”

7 katlı apartmanın deprem nedeniyle yıkıldığını ve hala arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Özkan Yalım, şunları söyledi:

“Diyarbakır Bağlar bölgesindeyiz, birazdan üç arkadaşımız daha buraya intikal etmiş olacak. Gördüğünüz gibi apartman 7 katlı 28 daireli bir apartman, yaklaşık 125-130 kişinin yaşadığıyla alakalı bir bilgimiz var. Tabii ki sabahın dördünde olması vatandaşlarımızın maalesef pusuda yakalanmamaları ciddi anlamda bizi kaygılandırıyor. Tek sevindirici taraf şubat ayında olmamıza rağmen havanın eksiye düşmemesi, bu çalışma süresinin bir uzun sürdüğünü biliyoruz çünkü çok dikkatli çalışıyor arkadaşlarımız. Bu sürede vatandaşlarımızın havanın eksiye düşmediğinden dolayı donma olayıyla inşallah karşılaşmayacağız diyorum. Aldığımız bilgilere göre apartmanın altında, şu anda 2’inci kattalar 5 kat daha aşağı inecekler. Görevlilerin verdiği bilgiye göre 40’ın üzerinde vatandaş ya SMS ile ya telefonla iletişime geçtikleri söyleniyor. Umarım çok sayıda vatandaşımız sağ salim kurtarılır. Burada ağır beton kirişlerin kaldırılmasıyla ilgili gerekli vinçlere ihtiyaç var. Tabi 10 ilde aynı anda deprem olduğundan dolayı bunları gelmesi biraz zaman alıyor.”

Özgür Karabat ise CHP’li milletvekillerin depremin hissedildiği bütün illerde olduğuna değinerek, “Tekrardan başımız sağ olsun, büyük bir acı ancak büyük dayanışmayla atlatılabilir diye düşünüyoruz. Diyarbakır’da önemli yaralar var, bütün milletvekillerim depremin olduğu illerde şu an. Yurttaşlarımız yanında olmak, acılarını paylaşmak için Diyarbakır’dayız” dedi.