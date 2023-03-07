CHP'li Özel: Formül, CHP'nin B planıydı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'masaya dönüş şartı' olarak sunulan 'cumhurbaşkanı yardımcısı' formülünün zaten kendilerinin 'B planı' olduğunu söyledi. 

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CHP'li Özel: Formül, CHP'nin B planıydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle karşı çıkarak terk ettiği altılı masaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'cumhurbaşkanı yardımcıları' olmaları şartıyla geri döndü.

Uzlaşının sağlanmasıyla Kılıçdaroğlu, resmen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edildi; Yavaş ve İmamoğlu, genel başkanlarının yanında yerlerini aldı. 

Krizin ertesi günü kişisel Twitter hesabında "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız" paylaşımında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu formülün zaten kendilerinin 'B planı' olduğunu söyledi: 

Independent Türkçe'den Gökçen Tuncer'e konuşan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, bütün süreçlerinde risk analizlerinden sonra B planlarını hazırlar" dedi ve ardından şunları kaydetti:

"Çok önceden, 'Bir tıkanma olduğunda bu nasıl aşılabilir?' diye düşünmüştük. Zaten bunu normal kampanya içinde de uygun bir zamanda dahil edebilmeyi de planlamıştık. 

Toplumda oluşan moral bozukluğu ve motivasyon kaybına karşı üç grup başkanvekili ve iki genel başkan yardımcısıyla, sayın genel başkanımızın denetimi ve yönetiminde bunun çalışmalarını sürdürdük. 

Ve sonuçta hem Ankara ve İstanbul’un belediye başkanları hem de diğer siyasi partiler olumlu karşıladı. Bu yöntemle masaya dönebilecekleri anlaşılınca, krizden geriye dönüş imkanını, İYİ Parti’nin de masaya dönmesi imkanını verdi."

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