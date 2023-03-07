Skandalda yeni perde: Kızılay, Ahbap'a çadır sattığı günlerde İBB'ye 'yok' demiş; AKP'li şirkete yönlendirmiş

Şimdiye dek 45 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği başta olmak üzere çeşitli kuruluşlara parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, felaketin ilk günlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de Kızılay'dan çadır almak istediği bilgisini paylaştı:

ÖNCE 'YOK', SONRA 'VAR', SONRA YİNE 'YOK'

"Kızılay’dan başka kimler çadır almış sorusunun cevabını ararken bir bilgiye daha ulaştım. İBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kızılay’dan çadır almak istiyor. Kızılay AHBAP’a çadır sattığı günlerde İBB’ye 'Çadır yok' cevabı veriyor. Sonrasında ise tekrar arayıp 'Çadır var' deniyor. Ancak sonrasında tekrar 'Çadır yok' deniyor ve Tuğba Çanta adlı firmada çadır olduğu bilgisi veriliyor.

Acil çadır arayan İBB yetkilileri firma ile görüşüyorlar ve çadır alımı gerçekleşiyor. İBB acil durumda soğukta olan yurttaşların barınma ihtiyacını çözmek için her yeri arıyor bu normal. Ancak Kızılay ve Tuğba Çadır adlı firma arasındaki bu bağ normal değil.

Tuğba Çanta İBB’den 26 bin TL istiyor. Tuğba Çanta ile Kızılay arasında nasıl bir bağ var peki?

AKP'Lİ ÇIKTI

Kızılay’ın eylül-ekim aylarında yaptığı çadır ihalesini bu şirket almış. Sipariş miktarı ise inanılmaz. 60 bin+60 bin toplam 120 bin adetmiş. Hatta yetkilileri çadırların Kızılay’a tesliminde gecikmeler yaşandığını belirttiler. Firmanın yönetim kurulu başkanı Ali Gökşin.

Ali Gökşin ismi yabancı değil. AKP Keçiören ilçe teşkilatı kurucularından. Aynı zamanda AKP Altındağ Belediyesi meclis üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi oldu. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan vekilliği görevinde de bulundu.

Firma Ankara merkezli bir firma. 2012 yılında Burhan Kiriş 500 bin TL olan tüm hisselerini Ali Gökşin, Fazlı Gökşin ve Selim Gökşin’e devretmiş. 2021 yılında sermaye artırımı yapılmış ve sermayesi 2 milyon TL’ye çıkarılmış.

Firma yetkilisini aradım. Konuştum. İhaleleri doğruladı. İBB’nin alım yapıp yapmadığını sordum. İBB’nin 500 çadır aldığını doğruladı.

'GECİKME YAŞANMADI'

Gecikme yaşandı mı diye sorduğumda, 'Hayır hatta verdiğimiz taahhüdün çok ilerisindeyiz. 46 yıllık tecrübemizle sektördeyiz. Tüm ülkemizi acıya boğan bu afette biz şirket olarak üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Hem Kızılay çadır merkezinde hem de kendi üretim tesisimizde 24 saat esaslı üretimimize devam ediyoruz' dedi.

İBB yetkililerine bu durumu sordum. Çadır alımını doğruladılar. 22 bin 500 TL’den 500 adet çadır alınıyor. Faturalarına kadar toplayıp çadırları hemen deprem bölgesine gönderiyorlar. Fiyatı azdır çoktur kamuoyunun takdirine bırakıyorum ama can havliyle çadırlar alınıyor."

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