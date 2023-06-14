CHP liderliği için 'adayım' diyen Özgür Özel: Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var

Ana muhalefet partisinde son günlerde adaylık çıkışıyla gündeme gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultayın yerel seçimden önce yapılması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var."

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CHP liderliği için 'adayım' diyen Özgür Özel: Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği seçimin ardından liderlik çıkışıyla gündeme gelen CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yeni açıklamalarda bulundu.

Siyasetçi, partide İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte "değişim" çağrısında bulunan ilk isimlerden biriydi; 'sorumluluk almaktan kaçmayacağını' dile getiren Özel, dün gazeteci Murat Ağırel'e gönderdiği mesajda da "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım" ifadesini kullanmıştı. 

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Özel, Ankara'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Kurultayın mutlaka yerel seçimden önce yapılması gerektiğini söyledi; ardından 'helalleşme' çağrısında bulundu:

"Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var. Eğer siz bunu bir sandığın önüne koyup üyelerimizle, kurultayda hesaplaşmazsanız yani hesaplaşmalarını ve hesap görmelerini, hesap sormalarını ve hesap vermemizi sağlamazsak ve oradan helalleşerek çıkmazsak taban sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır. İlk bulduğu sandık yerel seçim sandığı olursa bu olur. O yüzden biz, üyenin delegenin önünden sandığı kaçıramayız."

KILIÇDAROĞLU'NUN 'GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM' SÖZLERİ

"Ama partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım" diye konuşan Özel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "gemiyi limana sağlam götüreceğim" sözüyle kurultayı kastettiğini belirtti: "Kemal Bey’in kaptanlıktan tarif ettiği işten benim anladığım, Kemal Bey kurultaya kadar kaptanlık edip, onu tarif ediyor."

'İMAMOĞLU İLE ANLAŞMA' İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu ile gizli bir anlaşmanın yapıldığı konusundaki iddialara ilişkin de "Benim kendi pozisyonumla ilgili dedikodu niteliğindeki bu angajmanlarla ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

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