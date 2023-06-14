Mustafa Sarıgül: Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini rica ettim

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün gazeteci Hilal Köylü'nün sorusuna verdiği yanıt, alakasızlığı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu: "Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini rica ettim."

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Mustafa Sarıgül: Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini rica ettim

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, YouTube'da yayın yapan Serbest TV'de gazeteci Hilal Köylü'nün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmalarına değinen Köylü, çağrıyı ilk yapan isimlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel başkan arasında gerçekleşecek görüşmeye değindi: 

"(...) Yarın da Ankara'ya geliyor. Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ne yaşanıyor?"

Sarıgül'ün bu soruya verdiği yanıt ise, alakasızlığı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu: 

"Vallahi bu sabah ben Ekrem İmamoğlu ile konuştum ve kendisinden Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini rica ettim. Önce Ekrem Bey'den beklediğim Tarkan'ı Erzincan'a getirmesi lazım. O da dedi ki; 'Ya 29 Ekim'de ben Tarkan'ı İstanbul'da çıkarmak istiyorum.' Ben de dedim ki; Tarkan İstanbul'da her zaman çıkar, önemli olan Tarkan'ın bir can şehri olan Erzincan'a gelmesi lazım."

TWITTER KULLANICISINA YANIT VERDİ

Sarıgül ayrıca, bahse konu anlara dair videoyu paylaşıp "Konuyu alıp bağladığı yere bak. Kadının şaşkınlıktan yüzü düştü hahahahah" notunu düşen Twitter kullanıcısına da şu yanıtı verdi: "Dikkatinizden dolayı teşekkür ederim."

Siyasetçinin bu yanıtına Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Tarkan'ı etiketlemesi dikkati çekti. 

Etiketler
Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Tarkan
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