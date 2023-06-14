İddia: Erdoğan'ı Mehmet Şimşek'in para politikasına Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ikna etti

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in hükümetin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına geçmesi, halen gündemdeki konuların ilk sıralarında yer alıyor.

Kabinenin kamuoyu ile paylaşılmasından birkaç gün önce Erdoğan'la bir araya gelen Şimşek'in iki konuda güvence istediği konuşuluyordu: "Kilit ekonomik birimlerine atama yetkisi" ve "ortodoks ekonomi politikalarına dönüş."

Erdoğan'ın atama yetkisi için 'Bunu olmuş bil' cevabını verdiği, ortodoks politikalara dönüş ısrarına ise olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermediği ileri sürülüyordu.

Peki Erdoğan, yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirdiği Şimşek'in politikalarına nasıl ikna oldu?

Gazeteci Ragıp Soylu'nun Middle East Eye'da yayınlanan haberinde, Şimşek’in göreve gelmeden öncesinde Erdoğan ile yaptığı bir toplantıya ve sonrasında Erdoğan’ın ikna edilmesine ilişkin dikkati çeken iddialar yer aldı.

Kısa Dalga'nın çevirisine göre haberde şunlar kaydedildi:

"İki buçuk saat süren görüşme sırasında ekonomist ve eski maliye bakanı Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin elindeki tüm verileri ortaya koydu. Şimşek, Cumhurbaşkanı'na ülkenin durumuyla ilgili kapsamlı bir fotoğraf sundu.

'ŞİMŞEK'İN SUNUMU ERDOĞAN'I RAHATSIZ ETTİ'

Toplantı hakkında bilgi sahibi üç kaynağın Middle East Eye'a verdiği bilgiye göre bu sunum Erdoğan'ı rahatsız etti. Buna karşılık Şimşek, 'Tüm verileri görmeli ve neler olup bittiğini kendiniz anlamalısınız' diye karşılık vererek sunumuna devam etti.

Bu, Erdoğan'ın Şimşek'i yeni maliye ve hazine bakanı olması için ikna etmeye çalıştığı, Nisan ayından 14 Mayıs'taki seçimlere kadar yaptıkları pek çok görüşmeden biriydi. Ancak Şimşek geri adım atmadı, ekonomik yapıda Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki para politikasına tamamen zıt geniş bir revizyon talep etti.

Şimşek, dış destekli para politikasının sürdürülemez olduğunu belirterek "Taşıma suyla değirmen dönmez" dedi.

BAYRAKTARLAR DEVREYE GİRDİ

Şimşek'in Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeleri bilen bir kaynak, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ı birlikte yöneten ağabeyi Haluk Bayraktar'ın da Cumhurbaşkanı'nı düşük faiz konusunda yanıldığı ve Şimşek'e ihtiyacı olduğu konusunda ikna etmeye çalıştığını ve bunda başarılı olduklarını kaydetti.

Haluk Bayraktar, Şimşek'in atanmasının ardından Twitter'da onu ve yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.

MEE'ye konuşan üçüncü bir kaynak ise, 'Haluk Bayraktar'ın bir ihracatçı olarak Erdoğan'la ekonominin durumu hakkında konuşması çok da şaşırtıcı olmayabilir' dedi.

Baykar'ın sözcüsü bu konuda yorum yapmayı reddetti."