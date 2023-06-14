Muhalefet bu zirveye odaklanmıştı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Zirvede yerel seçimler, kurultay süreci ve genel başkan adaylığı gibi başlıkların masada olduğu değerlendirilirken görüşme sonrası ilk açıklama İmamoğlu'ndan geldi.

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14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından alınan sonuçlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) değişim beklentilerinin seslendirilmesine neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerin ardından yaptığı "değişim" çıkışı ise Türkiye'nin gündeminde önemli yer tuttu. İmamoğlu'nun çıkışı sonrası CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekilli Özgür Özel de ''Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin kurultay süreci ile ilgili Ankara Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmede, yerel seçim, ve kurultay süreci, takvim, adaylık gibi başlıkların masada olduğu değerlendiriliyor. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin sonra ermesinin ardından açıklama yapılmadı.

İMAMOĞLU İSTANBUL'DA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna İmamoğlu "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

KULİSLERE GÖRE MASADAKİ BAŞLIKLAR

Haber Global Muhabiri Saliha Çolak, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi öncesi son kulis bilgilerini ise; "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Belediye başkanlarından biridir. Bunda olağanüstü anlam aramamak gerekir. Basının ilgi odağı olması istenmiyor. O nedenle görüşmenin yeri saklanıyor. Bunun sıradan bir belediye başkanı ve genel başkan görüşmesi olduğu yansıtılması çabası var. O yüzden yer gizleniyor" ifadeleriyle aktardı.

 İşte Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin sona ermesinin ardından ilk fotoğraflar:
 
Muhalefet bu zirveye odaklanmıştı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü - Resim : 1
Muhalefet bu zirveye odaklanmıştı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü - Resim : 2
 
 
 
 
 
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