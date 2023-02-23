Barış Terkoğlu: 'Helikopterle mi yardım etsek?' sorusunun yanıtı için 24 saatten fazla beklendi

11 ilde yıkıma yol açan ve yarattığı hasarla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremlerde, devlet kurumlarının müdahalelerinin yetersizliği ve arama kurtarma çalışmalarının bizzat halk tarafından yapılması halen en çok tartışılan konulardan biri.

Gazeteci Barış Terkoğlu, yaşananları değerlendirdiği yazısında geçtiğimiz günlerde sivil havacılıktan bir grupla birlikte olduğunu, yıllar önce depreme havadan müdahale üzerine bir proje oluşturduklarını ve bunu birçok kamu kurumuna ilettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"(...) İşin esası, onların da çalışması İstanbul üzerine yoğunlaşmıştı. Olası İstanbul depreminde, karadan hızlı ulaşımın imkansız hale geleceğini söylüyorlardı. En akılcı yol, başta helikopter olmak üzere, hava araçlarıydı. Başta kurtarma ekibi ve doktor, havadan taşınabilirdi. Böylece depremden sonraki kritik 48 saat, en hızlı şekilde değerlendirilebilirdi.

Elbette sadece İstanbul için değil, bütün Türkiye için de bu geçerli… Diyeceksiniz ki herhalde deprem hazırlığı yapanlar, bunu önceden düşünmüş, gereğini yapmışlardır. Hiç de öyle değil.

Gerçekten de Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem bölgesine havadan müdahaleyi düşünmüş. Bunun için hava araçları sahibi olan tam 142 şirkete yazı yazmış.

'Önceden hazırlık' diyoruz ya… Peki ne zaman? Depremden sonra!

KİMSEDEN SES YOK

Bahsettiğim resmi yazıda, 6 Şubat tarihinde deprem olduğu söylendikten sonra şu anlatılıyor:

'Bahse konu depreme ilişkin arama/kurtarma çalışmaları kapsamında söz konusu bölgelere acil müdahale ekiplerinin, ihtiyaç ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasını temin etmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli koordinasyon sağlanmakta olup, işletmeniz filosunda yer alan hava araçları (uçuşa elverişlilik durumuna bakılmaksızın) ile deprem bölgelerine destek verilip verilemeyeceğini ilişkin durumlarının belirlenebilmesi amacıyla yazımız Ek'inde yer alan tablonun doldurularak 06.02.2023 saat 17.30'a kadar uodops@shgm.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.'

Yani depremden önce, çoktan yapılması gereken şey, depremden sonra akıl edilmiş.

Yazıda 6 Şubat akşamına kadar 'liste gönderin' diyor. Ama bu sizi yanıltmasın. Konuştuğum şirket yetkilisi, kendilerine yazının ertesi gün, yani 7 Şubat’ta ulaştığını söyledi. Bunu da gösterdi. Hemen cevap verdiklerini ifade etti.

Yani o kadar hızlılardı ki, insanlar enkaz altındayken, helikopterle mi yardım etsek sorusunun yanıtı için 24 saatten fazla beklendi.

Bu kadar değil…

Konuştuğum bir sivil havacılık şirketi yetkilisi, yazıyı yazdıktan sonra görevlendirme için beklediklerini, ancak ne arayanın ne soranın olduğunu söyledi. 'Yardım için helikopter uçurmaya hazırız' yanıtı alındığı halde, kimse kurtarma ekipleri başta olmak üzere yardımları havadan ulaştırmak için adım atmamıştı."