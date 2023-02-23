Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Ucu kime dokunursa dokunsun hepsi yargıda hesap verecek

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, felaketin sorumlularıyla ilgili yürütülecek yargı süreçlerine çevrildi.

Devlet kurumlarının sarsıntı nedeniyle yıkılan binalarda suç delillerinin toplanması ve muhafaza altına alınması konusunda özenli davranmadıkları eleştirileri sürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu; "Delillerin yok edilmesi söz konusu olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Olur mu? Delillerin yok edilmesi, karartılması kesinlikle söz konusu değil. Buna müsaade etmeyiz. Bilirkişilerin büyük bir kısmı bölge dışında. Hani bilirkişi bazen tanıdık falan diye iddialar ortaya atanlar olabilir.

Bölgedeki bilirkişilerin çoğu depreme maruz kaldığı için daha ziyade dışarıdan gelen bilirkişiler numune alıyorlar, örnek alıyorlar, inceleme yapıyorlar. Kimin kusuru varsa, ihmali varsa hepsi yargıda hesabını verecek. Yargı millet adına onlardan hesap soracak. Ucu kime dokunursa dokunsun yargı gerekeni yapacaktır."

Söyleşinin tamamı.