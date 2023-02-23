"Çadırı olmayan kadınlar için hijyenik ürünleri kullanmak imkânsız"

BirGün'de yer alan habere göre, Mor Çatı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) üyeleri, afetzede kadınlara destek olmak amacıyla deprem bölgesinde kadınlarla bir araya geliyor. TKDF bölgedeki kadınlar için Mor Yerleşke adıyla konteynerler kurarken, Mor Çatı gönüllüleri de destek olmak amacıyla kadınlarla görüşüyor. Bölgede yaşayan kadınlar ise devletin kadınlar için güvenli alan yaratamamasından şikâyetçi. BirGün’e konuşan TKDF Başkanı Canan Güllü, afet bölgesindeki kadınlar ve çocuklar için kurulan Mor Yerleşke ile kadınların ve çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi, psikososyal destek sağlanması, şiddetin önlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bölgeye 10 adet Mor Yerleşke denilen konteyner kurduklarını anlatan Güllü, şunları söyledi:

“Toplumsal bir travmayla karşı karşıyayız. Bölgedeki sorunların ileriye dönük engellenmesi amacıyla uğraşıyoruz. İstismar alanında da karnesi zayıf bir ülke. Bu, eşitsizlikleri 3-4 kat artıran bir meydan yaratabilir. Oradaki kadınların istemediği evlilikler ortaya çıkabilir. Kız çocukları okula gönderilmeyebilir. Mor Yerleşkeler ile kadınlara destek olacağız. Hamile kadınların kontrollerinin yapılmasını sağlayacağız, şiddete uğradığında gelebileceği bir ortam yaratacağız. Psikolog tarafından rehabilite görebileceği, hukuki olarak bilgi de alabileceği, sosyal açıdan güvenli alan olacak. Konteynerlerimizde çocuklar için pedagog da olacak. Mor Yerleşke yaklaşık 18 ay boyunca bölgede kalacak. Bölgede şiddete uğrayan kadınlar, çocuklar var. Alanı bir güven merkezi olarak inşa etmek istiyoruz. Talepler artıyor, konteynerlerimizi artırmayı hedefliyoruz.”

DAYANIŞMA ZAMANI

Afet bölgesinde bulunan Mor Çatı gönüllülerinden Kübra Karagöz de bölgedeki hijyen sorunlarına dikkat çekti. Karagöz, “Tuvalet, duş yok. Kadınlar; hijyenik ped, iç çamaşırı gibi ihtiyaçlarını söylemekten bile çekiniyor” dedi. Bölgede güvenlik açığı olduğunu da söyleyen Karagöz, “Bölgede elektrik yok. Kadınlar kampın dışına çıkarken bile korkuyor. Standart hayat koşullarında bile gece sokakta yürürken çekiniyoruz. Burası ıssız ve karanlık. Belirlenen alandan çıkmak söz konusu bile değil. Tuvalete giderken bile birinin refakat etmesi gerekiyor. Çadırı olmayan kadınlar için hijyenik ürünleri kullanmak imkânsız hale geliyor. Kadınlara iç çamaşırını, hijyenik pedlerini değiştirebileceği bir alan yaratılmadı. Kadınlar kendi imkânlarıyla, bazen battaniye ile sarılarak bu süreci geçiriyor” dedi. Afet İçin Dayanışma Platformu ile birlikte kadın çadırları kurmayı planladıklarını da anlatan Kübra Karagöz, özetle şunları söyledi: “Kadınların tek başına kalabileceği, hijyenik ürünleri kullanabileceği bir alan yaratılması şart. Tek başına yaşayan kadın için ise süreç daha yıpratıcı. Kadınlar kalacak yer bulamadığı için az hasarlı binalara geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bu da güvenlik açığını yeniden yaratıyor. Afet döneminde, olayın sıcaklığında kadınların yaşadığı sorunlar en son konuşuluyor. Kadınların şiddet, istismar görebilme ihtimaline karşı endişelerimiz var. Kadınlar şiddet görürse başvurabileceği kimse yok.”