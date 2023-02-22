Deprem enkazından Kur'an çıkartan irade, mahkeme kararıyla Kur'an tefsiri imha edecek

GERÇEK GÜNDEM /

Gezi eylemleri döneminde kurdukları "Yeryüzü Sofraları" ile tanınan, Antikapitalist Müslümanlar oluşumunun kurucusu, ilahiyatçı, yazar İhsan Eliaçık'ın ilk baskısı 2016 yılında yapılan 'Yaşayan Kur'an Nüzul Sırasına Göre Türkçe Meal-Tesfir'i isimli eseri hakkında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi tarafından basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verildi.

Karara gerekçe olarak eserin "İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermesi" gösterildi.

Kararın sakıncalı unsurlar sebebiyle alındığını kaydeden Eliaçık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "İstanbul sulh ceza mahkemesi 'İslam Dini'nin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içerdiği' gerekçesiyle 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tesfir' adlı eserimiz hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı vermiştir" ifadelerini kullandı. Eliaçık daha sonra yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplatılan eserleri imha etmeye başladığını duyurdu.

Kur’an-ı Kerim ve Kur’an-ı Kerim mealleri ile tefsirlerinin toplatılma, imha kararlarında inceleme yetkisi 2019'da yayımlanan genelge gereği Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu’na ait. Karar, Diyanet’in iktidarın dini anlayışına yönelik hareket ederek farklı mealleri yasaklattığı yorumlarına neden oldu.

10 ili etkileyen afetlerde enkaz altında kalan dini kitaplar ve Kur'an-ı Kerim'lerin oluşturulan özel ekipler tarafından enkazdan çıkartılması yandaş medyada siyasi propaganda amacıyla kullanılmıştı. Yakın zamanda gündeme gelen haberlerin ardından gelen sansür ve imha kararı çelişki olarak yorumlandı.

İHSAN ELİAÇIK: DİYANET GENELGEYLE TEFSİR TOPLATTIRIM İMHALARA BAŞLAMIŞ BULUNUYOR

Eliaçık, Kur'an mealleri ile tefsirlerinin toplatılması ve imha edilmesi kararlarının Diyanet'in denetimi ile alınabildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Diyanet genelgeyle meal tefsir toplattırıp imhalara başlamış bulunuyor. 2019'da yayınlanmış bu genelgedeki toplatma ve imha lafları Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen 26. maddesine açıkça aykırıdır."

İLAHİYATÇI YAZAR CEMİL KILIÇ'TAN KARARA TEPKİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihraç edilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kur'an tefsirlerinin yasaklatılmasına tepki gösterdi.

Cemil Kılıç, 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tesfir' eserinin yasaklatılmasına "Bu da oldu... İnanılmaz!" diyerek tepki gösterdi.

Cemil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı'na şu sözlerle tepki gösterdi:

DİYANET KİLİSE OLDUĞUNU İLAN ETTİ

"Diyanet, kitap yasaklatarak kendisinin kilise olduğunu ilan etti. Diyanet'in Müslümanlarla ne ilgisi kaldı? Sn. İhsan Eliaçık'ın Kur'an Mealini ve Tefsir kitabını yasaklattı. Diyanet yeni bir kilise olarak mı yoluna devam edecek?"

AKP İKTİDARI TÜRKÇE KUR'AN-I YASAKLADI

"AKP iktidarı ve Diyanet, Türkçe Kur'an'ı yasakladı... Yakında benim "İslam'ı Anlamak İçin Türkçe Kur'an" adlı çalışmamı da yasaklayabilirler. Bunlar Türkçeye düşman mı?"

DİYANET KUR'AN-I İMHA KARARI ALDIRDI

"Duyduk duymadık demeyin... Diyanet İstanbul Sulh Ceza Mahkemesine Kur'an-ı (meal) imha kararı aldırdı. Sanırım Kur'an'ı yakarak imha edecekler."

DİYANET'İN MEALİ YASAKLANMALI

"Diyanet'in Kur'an meali yanlışlarla dolu. Hatta kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmaya çalışan yanlış tercüme var. Yasaklanacaksa Diyanet'in meali yasaklanmalı..."

Kaynak: Gerçek Gündem