Ali Sunal, iddialara yanıt verdi: Bir yere gittiğimiz yok

Komedi skeç programı Güldür Güldür'ün sunucusu Ali Sunal, üç hafta önce yayımlanan programda, iktidarın depremler öncesindeki ihmalleri ile sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon yetersizliğini sert sözlerle eleştirmişti.

"Böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip istifa etmemesi normal midir? Artık bu normale dönmeyeceğiz" diyen Sunal’ın konuşması büyük beğeni toplamıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Sunal’ın konuşmasına destek vermişti.

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'se Sunal’ı ve 'Güldür Güldür' ekibini hedef alarak, "Programın oyuncu kadrosunun büyük bölümü de zaten sol düşünceye mensup" demişti. Sunal'ın, yaptığı konuşmanın ardından Show TV'yle arasında sorun yaşandığı ve kovulduğu iddia edilmişti.

Ali Sunal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Bir yere gitmediğini söyleyen Sunal, yola devam ettiklerini belirtti:

"Efendim iyi pazarlar. Dün 'Güldür Güldür' kanalımız Show TV’de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar."