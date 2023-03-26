Gürsel Tekin'in 'Kızılcık Şerbeti' yorumu dikkat çekti

Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin cuma akşamı yayınlanan bölümü, sosyal medyada gündem oldu. Eşinden şiddet gören Nursema karakterinin, onu zorla evlendiren ailesine isyan ettiği sahneye CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den dikkati çeken bir yorum geldi:

"Eğer Erdoğan kazanırsa Nursema’nın beyanı esas olmayacak. Evlendiği gün eşini camdan atan ruh hastası korunacak. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Nursema’nın beyanı esas olacak, bu ruh hastası hesap verecek, Nursema boşanacak, nafaka alacak ve yeni bir hayat kuracak. Seçim bizim."