İddia: İl Emniyet Müdürü, Şube Müdürü'nü makam odasında darp etti

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız’ı Ramazan ayının ilk günü makam odasında darp ettiği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Aka'nın haberine göre; üç gün iş görmemezlik raporu alan Yıldız, İnci’den şikâyetçi oldu. Yıldız ifadesinde olayı, "Yanıma yaklaşma pislik herif, milletten 20-30-100 milyar para almışsın şerefsiz, diyerek tekmeledi ve boğazımı sıktı" sözleriyle anlattı.

"SİGARA KOKUSUNU ALINCA ÖFKELENİYOR"

Yıldız’ın eşi Aynur Yıldız ise “Eşim sigara içtikten sonra İnci’nin makamına giriyor. Oruç tuttuğunu bildiğimiz İnci, sigara kokusunu alınca öfkeleniyor ve eşime ‘Ağzın leş gibi kokuyor, yanımdan uzaklaş’ diyerek vurdu. 50 yaşındaki Emniyet müdürü bir insan, amiri tarafından makamında nasıl dövülür?” dedi.

VALİLİKTEN BORÇ SAVUNMASI

Emniyet Müdürü Doğan İnci konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Adana Valiliği; Yıldız’ın daha önce personelden aldığı borçlar nedeniyle uyarı cezası aldığını ve bu konuyla ilgili de yasal işlem başlatıldığını belirtti.