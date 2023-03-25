Kızılay: Afyonkarahisar Fabrikamız kapatılmadı, üretime kısa süreli ara verildi

Kızılay, maden suyunda arsenik tespit edilen Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nın kapatıldığı iddiasını reddetti. Açıklamada planlanan bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara verildiği, fabrikanın 3 Nisan'da üretime devam edeceği belirtildi.

Kızılay'ın Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nda üretilen maden sularında arsenik tespit edilmişti. Migros’un Muğla’daki deposundan 32 palet olarak yaklaşık 76 bin şişe maden suyunun Kızılay’a iade ettiği ifade edilmişti.

Kızılay'dan yapılan açıklamada ise ilk rapora yapılan itiraz sonucunda numunelerde yeniden inceleme yapıldığı, arsenik değerinin belirlenen limitlerin altında olduğuna dair yeni rapor düzenlendiği belirtilmişti.