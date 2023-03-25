Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesine yapılan zamdan, EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını belirtti.

Son Güncelleme:
Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesine yapılan zamdan, EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu.

Bakanı Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını belirtti.

Bilgin'in paylaşımı şöyle:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında." 

Son Güncelleme:
Otel sahiplerinin bildiği temizlik sırrı! Kireç lekelerini yok eden formül Otel sahiplerinin bildiği temizlik sırrı! Kireç lekelerini yok eden formül
WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Şişli halkı: Şişli Etfal yeniden faaliyete geçsin istiyoruz Şişli halkı: Şişli Etfal yeniden faaliyete geçsin istiyoruz
Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin 7 maddelik önlem planı paylaştı, siyasetçilere seslendi: Kendi bildiklerini yapıyor, bizi süs gibi vitrine koyuyorlar Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin 7 maddelik önlem planı paylaştı, siyasetçilere seslendi
ÇOK OKUNANLAR
Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek!
7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber 7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber
Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!
AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı! AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı!
Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi! Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi!