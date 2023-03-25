Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin 7 maddelik önlem planı paylaştı, siyasetçilere seslendi: Kendi bildiklerini yapıyor, bizi süs gibi vitrine koyuyorlar

Yer Bilimci Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin olarak 7 maddelik bir planlama paylaştı.

Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin 7 maddelik önlem planı paylaştı, siyasetçilere seslendi: Kendi bildiklerini yapıyor, bizi süs gibi vitrine koyuyorlar

Prof Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından siyasilere seslendi. Olası İstanbul depremi hakkında uyarılarda bulunan Görür, Twitter üzerinden 7 maddelik bir planlama paylaştı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "İstanbul'un depreme hazırlanması" başlığıyla paylaşımda bulundu. Paylaşımlarının 'siyasilere yönelik' olduğunu söyleyen Görür, "Yazarsam belki okurlar. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar" dedi.

Prof. Dr. Görür, şu paylaşımı yazdı:

"Arkadaşlar biraz uzun süreyle tweetler atacağım. Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden birşey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar:

I) İSTANBUL’UN DEPREME HAZIRLANMASI:

1-İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesinin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.

2-İstanbul’a nüfus celbedecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu'ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir.

3-İstanbul’da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır.

4-İstanbul’da altyapı ve yapı stoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır.

5-Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır.

6-Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle geçekleştirilmelidir.

7-Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatanda da işin içine sokulacaksa, ızun süreli ucuz kredi verilmelidir."

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