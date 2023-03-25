Göç İdaresi Başkanlığı: 2023'te 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2023'te toplam 24 bin 287 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı: 2023'te 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 17- 23 Mart tarihlerinde 2 bin 527 kaçak göçmenin yakalandığını bildirilirken, 2023'te ise toplam 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edildiği aktarıldı.

Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre; 17- 23 Mart tarihleri arasında, 2 bin 527 kaçak göçmen yakalandı ve yakalanan kaçakların 2 bin 18'i sınır dışı edildi. 2023'te ise toplam 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, 17 bin 194 yabancının sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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