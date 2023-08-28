'AKP'nin İstanbul adayı kim olmalı' anketi: Zirve dikkat çekti; Süleyman Soylu, kalkan olduğu ismin gerisinde kaldı

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Bu kapsamda şimdiye dek kulislerden birçok bilgi yansıdı. Genel duyumlar İstanbul için en çok eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in isimlerinin konuşulduğu yönünde.

Yeni dönemde kabinedeki koltuğunu koruyan iki kişiden biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi de megakentle anılıyordu, ancak kendisi geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altaylı'ya verdiği demeçte bu söylentilerin hoşuna gitmediğini anlattı:

"Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Emin ol, böyle. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor."

AKP'YE YAKIN ŞİRKET ANKET YAYINLADI

Tüm bu söylentiler devam ederken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma yeni bir anket yayınladı. Katılımcılara "AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı?" sorusunun yöneltildiği araştırmada en yüksek desteği, yüzde 18.1'le Murat Kurum aldı.

Kurum'u yüzde 10.2'yle Tevfik Göksu takip etti. Adaylığa kapıları kapatan Fahrettin Koca yüzde 9.8'le üçüncü sırada yer alırken, Süleyman Soylu yüzde 8.6'yla dördüncü sırada kendine yer buldu.

SOYLU, KALKAN OLDUĞU İSMİN GERİSİNDE KALDI

Soylu, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde kamuoyu önündeki en büyük tartışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadı.

İmamoğlu'nun siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı 'ahmak' davasında da önemli bir rol üstlenen Soylu, son olarak İBB'ye yönelik terör soruşturmasıyla CHP'li başkanı köşeye sıkıştırmaya çalışmıştı.

Yaşananlar düşünüldüğünde, Soylu'nun İmamoğlu'nun karşısına aday olarak çıkarılması fikri hiç de şaşırtıcı görünmüyordu.

Ancak görevde bulunduğu dönem İmamoğlu'nu adeta dava yağmuruna tutup 8-10 yıl önceki ihaleleri dahi inceleten Soylu, bu sırada kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan Tevfik Göksu'ya kalkan olmuş ve yargılanmasına izin vermemişti.

Eski bakan, bu araştırmada geçmişte kıyak geçtiği başkanın gerisinde kaldı. Göksu, ankette Soylu'nun 1.6 puan önünde bulunuyor.

GÖKSU HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSUNUN İÇERİĞİ NEYDİ?

CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, 18 Şubat 2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na Tevfik Göksu ve belediye yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İlk olarak Birgün tarafından kamuoyu ile paylaşılan suç duyurusunda, Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm işini bedelsiz ve ihalesiz şekilde eski AKP ilçe yöneticisi Hüseyin Aydın'ın şirketine devrettiği ve bu şekilde de milyonlarca liralık kamu zararına sebebiyet verildiği belirtilmişti.

Şahin, Göksu ve diğer ilgililerin görevlerini kötüye kullanarak kamu zararına neden olduklarını belirterek haklarında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın 2 Ocak 2023 tarihli yanıtında "Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve ilgili belediye görevlileri hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanın hükümleri uyarınca işlem yapılmasına gerek olmadığına" karar verildiği ifade edilmişti.

Ayrıca, 'suç duyurusunda yer alan iddiaların işleme konulmaması' istenmişti. Belgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un ve İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan'ın imzasının yer aldığı görülüyordu.