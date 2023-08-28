Çocuk istismarcısı Uşşaki şeyhi infaz yasasından faydalandı: Birkaç ay sonra cezaevinden çıkıyor

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, geçtiğimiz günlerde 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan'ı hatırlatarak, "İstismarcılar, cinayet işleyenler, uyuşturucu satıcıları yasadan faydalanıp çıkarken çekini ödeyemeyenler içeri giriyordu. Barış Pehlivan da içeri girenlerin arasındaydı." diye yazdı.

Terkoğlu, "Uşşaki Şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın, müridinin 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiğini, benim de aralarında olduğum gazeteci ekibi ortaya çıkarmıştı. Günler süren takibin içerisinde, şeyhin itiraflarını da yayımlamıştık. Her şeyin açığa çıkmasıyla şeyh tutuklanmıştı. Barış Pehlivan işte o haberlerin de yayıncısıydı. Üç sene sonra merak ettim, acaba Barış Pehlivan’ın faydalanamadığı yasadan, o şeyh faydalanmış mıydı?" sorusunu sorarak, şöyle devam etti:

"Şöyle hatırlatayım... Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Şağban, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi’nin ardından, 24 Kasım 2022 tarihinde Yargıtay kararı onadı. Böylece Uşşaki şeyhi, çocuk istismarından hükümlü hale geldi. Hesap yaptım. Eğer infaz yasası çıkmasaydı, şeyh 94 ay hapis yatarak cezasını çekecekti. Peki yasa onu kapsıyor mu? Evet, mevcut yasası siyasi suçluları, çekini ödeyemeyenleri, Barış gibi tekrar yargılananları kapsamasa da çocuk istismarından hüküm giyenleri kapsıyor. Eyüp Fatih Şağban da yasadan faydalanıyor.

Yargı kulislerinde dolaşınca işin başka bir boyutu çıktı. Uşşaki şeyhinin şu anda açık cezaevine geçişi tam da infaz yasası konuşulurken kamuoyu tepkisi yaratacaktı. Bu nedenle buna cesaret edilemedi. Yeni yasadan faydalanan şeyhin, cezasını, cezaevi gözlem kurulu kararıyla, kapalı cezaevinde tamamlamasına karar verildi. Buna gerekçe olarak güvenlik gösterildi. Şeyhin avukatı ise bu duruma itiraz edip müvekkilinin hemen açık cezaevine geçirilmesini talep etti. Konuştuğum şeyhin avukatı da bilgileri teyit etti. Anlattığına göre şeyh, şubat ayında kapalı cezaevinden tahliye olacak. İtirazı kabul edilirse son aylarını açık cezaevinde geçirip yine dışarı çıkacak.

Her şey bu şekilde giderse, çocuk istismar eden şeyh şubatta; yazı yazan Barış martta dışarı çıkacak!"

Yazısının devamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a seslenen Terkoğlu, "Bu adaletsiz dünyada sizinle adil bir anlaşma yapalım. Barış çıktıktan sonra, onu bir köşeye çekip, kulağına “Acaba yazdıklarında bu kadar rahatsız edici ne var, bir otur düşün” diyeyim. Siz de partinizin grubunda, baş başa kaldığınızda, partililerinize, “Bir ülkünün arkasından koştuğunu söyleyen bizlerin yaptığı yasalardan neden hep uyuşturucu tüccarları, çocuk istismarcıları, katiller faydalanıyor, bir yerde yanlış mı yapıyoruz” diye sorun." diye yazdı.

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