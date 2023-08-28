Trafik magandası oğlunu böyle korumuş! Fatih Altaylı: Vali görevden alınınca gerçek ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, eski Karabük Valisi'nin oğlunun karıştığı kazada MOBESE görüntülerinin örtbas edildiğini ve kazada ölen çiftin suçlu bulunduğunu yazdı. Olayın iç yüzü, vali Fuat Gürel valilikten alınıp, mülkiye müfettişliğine atanınca ortaya çıktı.

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Trafik magandası oğlunu böyle korumuş! Fatih Altaylı: Vali görevden alınınca gerçek ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, "Bu anlatacağım gerçekten bir utanç hikayesidir. Bir kamu görevlisinin, kamu görevinin verdiği gücü kötüye kullanmasıyla yaşanmış bir rezalettir." ifadeleriyle yaşanan bir hukuksuzluğu kaleme aldı.

Altaylı, olayın meydana gelişini aktardığı yazısında, "Bundan 1 yıl kadar önce, 30.06.2022 günü Karabük’te bir kaza meydana geldi. Ali Emre Gürel isimli bir kişinin kullandığı Ford marka bir araç, bir kavşakta Toyota marka bir otomobile büyük bir şiddetle çarptı ve otomobilde bulunan öğretmen bir çift, Behiye Portakal ve Salih Portakal kaza sonucu hayatlarını kaybettiler. Gece 01:15’te meydana gelen kazanın iki de görgü tanığı vardı. Görgü tanıkları ifadelerinde Ford marka aracın saatte en az 150-180 kilometre saatlik bir süratle kendilerini solladığını ve hızla kavşağa dalarak kazaya sebebiyet verdiğini anlattılar. Ancak bu ifadeye rağmen olay örtbas edildi. Kazayı gösteren MOBESE kayıtları yok oldu. Ve tanık ifadelerine rağmen tanıkların “en az 150 kilometre” ile kavşağa girdiğini söyledikleri Ali Emre Gürel değil, kendi yollarında giderken cinayet gibi bir kaza ile hayatlarını kaybeden Portakal çifti suçlu bulundu." ifadelerini kullandı.

Ford marka aracı sigorta eden şirketin, hayatını kaybeden Portakal çiftinin çocuklarına Ford marka aracın tamir masraflarını içeren bir fatura yolladığını ve üzerine bir de icra takibi yaptırdığını anlatan Altaylı, "Kazayı yapıp, iki kişinin ölümüne neden olan Ali Emre Gürel’in babası Fuat Gürel Karabük Valisi idi. Ancak son valiler kararnamesi ile Fuat Gürel valilikten alınıp, mülkiye müfettişliğine atanınca 1 yıldır bulunamayan MOBESE kayıtları bulundu ve kazanın tam da görgü tanıklarının anlattığı gibi meydana geldiği ortaya çıktı." diye yazdı.

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Fatih Altaylı, kazanın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı:

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