Fenerbahçe’nin tribün liderine silahlı saldırı! Geçen yıl da saldırıya uğramıştı

Fenerbahçe’nin tribün lideri Cem Gölbaşı, İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırıya uğradı.

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Fenerbahçe’nin tribün liderine silahlı saldırı! Geçen yıl da saldırıya uğramıştı

Edinilen bilgilere göre olay İstanbul Bağcılar’da bir sitenin girişimde yaşandı. Kanal D Ana Haber'de yer verilen habere göre uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Fenerbahçe’nin Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün grubu lideri Cem Gölbaşı, hafif yaralandı.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Öte yandan olay esnasında Gölbaşı’nın yanında olan iki kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

GEÇEN YIL DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan Cem Gölbaşı, geçen sene eylül ayında İstanbul Sarıyer’de saldırıya uğramıştı. Balıkçıda düzenlenen fasılın bitmesi üzerine çıkan tartışmada şahıslardan biri GFB tribün lideri Cem Gölbaşı’nın başında şişe kırıp havaya ateş açmıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, kavgaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. Ve Dündar H.’yi başlatılan yakalama çalışmasını takip eden günde gözaltına almıştı.

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