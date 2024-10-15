AKP'li Gebze Belediyesi Katliamı Es Geçip, Hayvanseverleri Hedefe Koydu! 'Hayvanları Kaçırıp, Mamaları Çaldılar'

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeki çöp konteynerlerine iğneyle uyutulmuş halde poşetlere koyulup atılan onlarca kedi köpek infiale yol açtı. Hayvanların ölü ve baygın olarak bulunması hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Kedi ve köpek katliamına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Skandalı ortaya çıkaran hayvan hakları savunucuları, öldürülen hayvanların henüz beden sıcaklıklarını koruduğunu ve poşetlerin içinde anestezik bir ilaç da bulunduğu söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tepkilerin ardından ilk yaptığı açıklamada, Gebze'deki 40 mahallede yaklaşık 12 bin sokak hayvanı yaşadığını belirterek, "Burada bilinmesi gereken en önemli husus şudur. Sokak hayvanları sokaklarda sıhhi şartlarda yaşamıyorlar. Yaşadıkları birçok sağlık problemi, trafik kazaları gibi sebeplerle her gün sokaklardan onlarca cansız hayvan topluyoruz. Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Gebze Belediyesi'nin hayvan katliamına tepkiler dinmedi. Yayınevleri Gebze Kitap Fuarı'na katılmama kararı alırken, hayvanseverler konuyu gündemde tutmaya devam etti.

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, bugün yaptığı açıklamada yine tepki çeken ifadeler kullandı. Hayvanların doğal sebeplerle öldüğünü savunan Büyükgöz, hayvanseverlerin rehabilitasyon merkezinden hayvanları kaçırdığını ve mama çaldığını öne sürdü.

Büyükgöz, 11 Ekim 2024 Cuma Günü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimize hayvansever kisvesiyle giren bir grup, doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle yaşamını kaybeden cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçarak hepimizi üzen görüntüler ve yanıltıcı bilgilerle bir kamuoyu duyarlılığı oluşturdu. Olay bütün boyutlarıyla tarafımızdan yargıya intikal ettirildi. Merkezimizi adeta işgal eden grubun, cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçmak dışında, bir takım suçlar işlediği de incelemeler sırasında ortaya çıktı. Bazıları tedavi edilmek üzere tesisimize bırakılan 75 hayvanın tesisten kaçırıldığı, çok miktarda hayvan mamasının gasbedildiği tespit edildi. Yapılan bu gasp ve hayvan hırsızlığı için de yargı süreçleri başlatıldı. Tesisimizden kaçırılan hayvanların ivedi olarak tesisimize iadesi gereğini ilanen duyuruyoruz. Hayvansever olduğunu iddia eden grup, tesisimizde görevli başta veterinerler olmak üzere çalışanlarımızı, iddia ettikleri ve aslı olmayan suçların faili olarak göstermek üzere afişe ettiler. Görevi sokak hayvanlarının sağlıklı şartlarda yaşamasını sağlamak olan görevlilerimizi hedef gösterdiler. Rehabilitasyon merkezi çalışanlarımıza yönelecek herhangi bir saldırıdan bu pervasız grubun sorumlu olduğunu kamuoyunun dikkatine arz ederiz." ifadelerini kullandı.