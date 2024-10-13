Önce Gebze Şimdi Ümraniye... Hayvan Barınağında Yine Katliam!

Gebze Belediyesi'nin barınağında yaşanan hayvan katliamının arkasından şimdi de yine AKP'li Ümraniye Belediyesi’ne ait Hekimbaşı Barınağı’nda çok sayıda ölü kedi bulundu. Barınakta pek çok hasta hayvanın da olduğu ve onlara tarihi geçen mamalar verildiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Önce Gebze Şimdi Ümraniye... Hayvan Barınağında Yine Katliam!

Türkiye, iki gün önce Gebze Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan hayvan katliamı karşısında ayağa kalktı. Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesiyle vahşetin katlandığını vurgulayan yaşam hakkı savunucuları seslerini duyurmaya çalışırken, bugün de Ümraniye'de bir katliam yaşandı.

Önce Gebze Şimdi Ümraniye... Hayvan Barınağında Yine Katliam! - Resim : 1

Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı Barınağı’nda çok sayıda ölü kedi bulundu. Hayatta olanların ise sağlık durumlarının kötü olduğu öğrenildi. Sosyal medyadan katliamı duyuran hayvanseverler, barınaktaki hayvanlara son kullanma tarihi geçmiş mama verildiğini de söyledi.

Önce Gebze Şimdi Ümraniye... Hayvan Barınağında Yine Katliam! - Resim : 2

BELEDİYEDEN YORUM YOK

12punto'da yer alan habere göre; olay yerine polis ekipleri gelirken, zabıta ise barınaktaki hayvanseverleri dışarı çıkartmak istedi. Ancak hayvanseverler, avukat gelene kadar dışarı çıkmayacaklarının altını çizdi. Katliamın yaşandığı barınağa savcının gelmesi beklenirken, belediyenin veteriner hekimleri ise açıklama yapmayı reddetti.

Gebze Belediyesi'nden İlk Açıklama Geldi! Hayvanları Koruma Günü'nde Paylaşım YapmışlarGebze Belediyesi'nden İlk Açıklama Geldi! Hayvanları Koruma Günü'nde Paylaşım YapmışlarGüncel
GEBZE'DE HAYVAN KATLİAMI! Belediyenin Barınağında Skandal GörüntülerGEBZE'DE HAYVAN KATLİAMI! Belediyenin Barınağında Skandal GörüntülerGüncel
Etiketler
Hayvan Hayvan katliamı Ümraniye
Son Güncelleme:
12 Bebeğin Öldüğü Skandalda Yeni Gelişme 12 Bebeğin Öldüğü Skandalda Yeni Gelişme
Halıya, Koltuğa ve Kıyafete Bulaşan Mürekkep Lekesini Çıkarmak Bu Kadar Basitmiş: Bir Damlası Bile Etkisini Gösteriyor Halıya, Koltuğa ve Kıyafete Bulaşan Mürekkep Lekesini Çıkarmak Bu Kadar Basitmiş
Bursa'da Sağanak Sonrası 'Mini Süper Hücre': İlk Defa Görenler Kameralara Sarıldı Bursa'da Sağanak Sonrası 'Mini Süper Hücre'
Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı